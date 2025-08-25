Delincuentes entraron a una iglesia de Luján en pleno domingo
Ingresaron y robaron a plena luz de día.
- Delincuentes entraron a una iglesia de Luján en pleno domingo
Este domingo, entre las 13 y las 15, delincuentes ingresaron a la iglesia cristiana El regreso del remanente, ubicada en Leiva 1157, entre Mitre y Las Heras, en el centro de Luján.
Los ladrones entraron por la puerta de la persiana delantera, de color verde, rompieron el candado, y se llevaron distintos elementos de valor:
- Una guitarra electroacústica marca Parquer
- Un bajo Newen JB amarillo Wood
- Un proyector de pantalla
- Varios micrófonos
La denuncia ya fue radicada y se aguarda el análisis de cámaras de seguridad de la zona, con la esperanza de poder identificar a los responsables del hecho.
Publicado el domingo 24 de agosto de 2025