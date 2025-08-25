Delincuentes entraron a una iglesia de Luján en pleno domingo

Publicado el domingo 24 de agosto de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Ingresaron y robaron a plena luz de día.

D.

Este domingo, entre las 13 y las 15, delincuentes ingresaron a la iglesia cristiana El regreso del remanente, ubicada en Leiva 1157, entre Mitre y Las Heras, en el centro de Luján.



Los ladrones entraron por la puerta de la persiana delantera, de color verde, rompieron el candado, y se llevaron distintos elementos de valor:

Una guitarra electroacústica marca Parquer

Un bajo Newen JB amarillo Wood

Un proyector de pantalla

Varios micrófonos

La denuncia ya fue radicada y se aguarda el análisis de cámaras de seguridad de la zona, con la esperanza de poder identificar a los responsables del hecho.

¿

No

¿?

Publicado el domingo 24 de agosto de 2025