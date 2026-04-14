Dos aprehendidos en allanamientos por robo agravado y tenencia de estupefacientes
Open Door.
Publicado el lunes 13 de abril de 2026
- En la jornada de este viernes 10 del corriente, se llevó a cabo un allanamiento fiscal en la localidad de Open Door (Luján) en el marco del cual se produjo la aprehensión de dos personass vinculadas a un hecho de robo agravado ocurrido el jueves 9 en la misma localidad.
Según consta en la causa, en la jornada del jueves 9, en hora de la noche, ingreso a una vivienda de calles calle Gelly y Obes intersección con calle Santa Cruz de Open Door, partido de Luján. Alli fue sorprendido por una mujer y dos hombres, en una clara emboscada, y aprovechando la superioridad numérica lo atacaron con un caño metálico galvanizado como arma impropia para propinarle múltiples golpes, ocasionandole lesiones. Tras ello se apoderaron ilegítimamente del teléfono celular.
- Por el hecho tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N° 10 – a cargo del dr. Germán Pettoello – del Departamento Judicial Mercedes que impartió las directivas del caso.
Tras recabar una serie de elementos de interés se dispuso, en el marco de las facultades que le son propias, un allanamiento Fiscal en el lugar de los hechos.
- Al ingresar personal policial a la vivienda constató que la mujer y uno de los hombres sindicados tenían en su poder 46.8 gramos de marihuana (cannabis sativa), una media de tela color gris con 43 envoltorios de nylon color negro todos ellos conteniendo clorhidrato de cocaína con un pesaje total de aproximadamente 19.4 gramos, un envoltorio de nylon transparente conteniendo en su interior clorhidrato de cocaína con un pesaje total de 20.1 gramos, una media de tela color gris con 49 envoltorios de nylon color negro todos ellos conteniendo clorhidrato de cocaína con un pesaje total de 16.5 gramos, con fines de su posterior venta a consumidores de dicha sustancia estupefaciente. También fueron hallados elementos comúnmente utilizadosventa, dinero en efectivo, seis teléfonos celulares, y un arma de puño tipo pistola semiautomática calibre comprimido. Tras ello, ambos quedaron aprehendidos.
- Los imputados (una mujer de 40 años y un hombre de 34 años, domiciliados en Open Door) comparecieron ante el agente fiscal en el marco de la audiencia de declaración en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal en la jornada del sábado 11 del corriente. Fue por el delito de “Robo agravado por su comision en poblado y banda, Robo agravado seguido de lesiones, Robo agravado por el uso de arma, Tenencia de estupefacientescon fines de comercialización, todo ello en concurso real entre si».
Área Comunicacional – Ministerio Público Fiscal Departamental Mercedes
Publicado el lunes 13 de abril de 2026