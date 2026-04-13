El Ateneo Raúl Alfonsín ante la convocatoria a elecciones internas de la UCR: la reconstrucción sólo es posible con unidad

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Ante la convocatoria a elecciones internas para el próximo 7 de junio, para renovar las autoridades partidarias provinciales y locales de la Unión Cívica Radical, el Ateneo Raúl Alfonsín considera necesario realizar el mayor esfuerzo por lograr la unidad.

Existe una pluralidad de sectores internos en el radicalismo de Luján. Todos tenemos historia y compromiso con nuestro partido. Pero en cada instancia electoral hemos privilegiado nuestras identidades particulares por encima de la defensa de la Causa que debería unirnos.

En los últimos cinco años se ha profundizado el divisionismo en la UCR lujanense. Eso nos ha ido llevando a una situación dolorosamente inédita: por tres elecciones consecutivas, no hemos logrado bancas en el Concejo Deliberante, y van a cumplirse ya seis años sin concejales radicales en nuestro distrito. En 2025 –pese al llamado a la unidad que hicimos desde este Ateneo– se llegó incluso al extremo de presentar candidatos identificables con la UCR en tres o cuatro listas distintas, quedando todas ellas muy lejos de obtener representación institucional.

No podemos esperar otro resultado si insistimos con la fragmentación. Debemos por lo tanto agotar todas las alternativas posibles para lograr los consensos necesarios para unir al radicalismo de Luján.

Para eso, no hay otro camino que el de sentarnos a una misma mesa todos los sectores, en igualdad de condiciones, sin que ninguno pretenda imponer su voz a los demás, poniendo por delante únicamente la defensa de los principios de la UCR, con la disposición a hacer cada uno el esfuerzo y el sacrificio que resulten necesarios y comprometiéndonos todos a reconstruir al radicalismo local desde la crítica situación a que ha sido llevado.

Publicado el lunes 13 de abril de 2026