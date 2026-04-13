Más de 40 familias recibieron la escritura de su vivienda

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El Municipio de Luján informó que, junto a la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires y el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, entregaron escrituras de Regularización Dominial, con el fin de que cada vecino y vecina consiga el máximo grado de seguridad y legitimidad sobre su vivienda.

El acto de entrega se llevó a cabo en el Centro Cultural Ana de Matos, y contó con la presencia de autoridades locales y provinciales.

La Ley N° 24374 expone un régimen de regularización dominial en favor de ocupantes que acrediten la posesión permanente, pública, pacífica y continua, con anterioridad al 31 de diciembre de 2005, y su causa lícita, de inmuebles urbanos que tengan como destino principal el de casa habitación única y permanente.

En este sentido, para tramitar la escritura, el o la solicitante debe presentar la documentación que acredite que es poseedor/a del inmueble desde, por lo menos, el 31 de diciembre de 2005, Mediante este instrumento al solicitante se le reconoce el derecho a conservar la posesión del inmueble frente a cualquier otra persona distinta al titular dominial. A esta primera escritura se la suele llamar “Acta o Escritura de Regularización”.

Además, junto a las escrituras, se entregó un ejemplar del mapa de la República Argentina denominado Bi-continental que «reafirma la integridad y soberanía nacional sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur con sus espacios marítimos e insulares correspondientes».

Ante dudas o consultas, las personas interesadas podrán dirigirse a la Dirección de Tierras y Viviendas (Mariano Moreno 1290), comunicarse vía WhatsApp al 2323 482140 o enviar un correo electrónico a tierrasyvivienda@lujan.gob.ar.

Participaron del acto el Subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini, la Escribana del Registro de Regularización Dominial N°1, María Verónica Grosso, el Subdirector de Regularización Dominial David Luque, el intendente, Leonardo Boto, el Secretario de Obras e Infraestructura, Abel Rausch, el Director de Tierras y Viviendas, Lucas Mirabelli.

Publicado el lunes 13 de abril de 2026