Esteban Strambi repasó la actualidad del sistema de salud de Luján

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El secretario de Salud del Municipio, Esteban Strambi, dialogó con Luján en Línea sobre las principales dificultades del sistema sanitario, las campañas de vacunación, el funcionamiento de los centros de atención primaria y la articulación con el Hospital Provincial Nuestra Señora de Luján. También se refirió al preencuentro de salud realizado en la Universidad Nacional de Luján y al programa municipal de castraciones.

—¿Cómo se desarrolló el preencuentro de salud en la Universidad de Luján como antesala del 13º Encuentro Nacional de Salud?

—El lunes 19 de octubre se desarrolló un encuentro de salud regional, en el cual participaron cuatro regiones sanitarias y se eligió la Universidad de Luján como lugar de encuentro. Estuvo presente el Ministro de Salud de la Provincia Nicolás Kreplak en esta actividad que se realiza en la previa del Encuentro Nacional de Salud, que va a ser el 28 de noviembre en Córdoba.

Se habló y se discutió sobre temas de salud, derechos, igualdad de oportunidades y justicia social. Se armaron cuatro comisiones, divididas en la universalidad del derecho a la salud, el federalismo e integración del proyecto sanitario, el rol de los trabajadores y el rol de la comunidad y de los actores sociales en el Proyecto Federal de Salud.

Lo que se insistía y se pedía era participar, pensar, debatir, discutir e identificar todas las dificultades que tenemos en los distintos municipios para, de esa manera, poder generar ideas para la creación del proyecto federal integrado e integral de salud.

—¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta el sistema de salud?

—Una de las principales dificultades es el cierre del programa Remediar por parte del gobierno nacional, que lo bajaron a una cobertura de seis medicamentos para patologías cardiológicas solamente. Ese programa cubría el 85 % de las patologías prevalentes, con lo cual es una dificultad importantísima para el sistema de salud pública. También el haber dado de baja el programa DADSE, que era lo que cubría medicamentos y prótesis de alto costo y baja incidencia.

Otra de las dificultades que encontramos tiene que ver con cómo está atravesando la sociedad todos los ajustes que está implementando el gobierno nacional. Mucha gente se ha quedado sin cobertura por obra social; mucha gente que tiene obra social recurre al sistema público, y mucha gente que tiene prepaga, pero le dan turnos de acá a dos meses, también elige el sistema público.

Tenemos una alta demanda de turnos para las diferentes especialidades y, sobre todo, lo que se está dando en estos últimos seis u ocho meses es una gran demanda en todo lo que es el sistema de salud mental.

—¿Cuál es el balance del año con relación a las campañas de vacunación e inmunización?

—El balance del municipio de Luján es altamente positivo. Estamos siempre por arriba de la media provincial. Desde que arrancó la gestión, el municipio tiene la impronta de ir a buscar a los vecinos y no quedarnos a esperar en los centros de atención primaria. Esto se ve en las postas que tenemos los miércoles en la Plaza Colón, como también los sábados en barrios y localidades, donde hacemos una posta más integral. También hemos hecho postas de vacunación en los merenderos y los comedores.

No nos olvidemos de que estamos actualmente en la cuarta maratón de inmunizaciones, que consiste en ir a los 35 jardines y vacunar a todos los niños para el ingreso escolar, además de recuperar aquellas vacunas que les falten.

También estamos terminando el programa de salud escolar; creo que nos quedan dos escuelas. Allí van profesionales de medicina, oftalmología, odontología y el equipo de inmunización para vacunar a los chicos que están en la primaria. Con lo cual, el balance de la vacunación es muy positivo.

—¿Cómo están funcionando los nuevos centros de Atención Primaria de Pueblo Nuevo y Open Door?

—Son dos centros de atención primaria que están abiertos de 8 a 18 horas, en los cuales contamos con varios profesionales y distintas especialidades.

En el Luchetti de Open Door que lleva el nombre Juan Manuel de Rosas tenemos trabajadora social, odontología, pediatría, psicología, clínica médica, médico generalista, obstetricia, enfermería, personal de administración y personal de servicio. Es un barrio que ha crecido muchísimo en estos últimos años y tenemos una alta demanda de turnos.

En cuanto al CAPS Manuel Dorrego de Pueblo Nuevo, también tenemos distintas especialidades: trabajo social, psicología, ginecología, obstetricia, pediatría, odontología, medicina general, enfermería y oftalmología. Próximamente vamos a tener un profesional de diagnóstico por imágenes, porque contamos con equipamiento de alta tecnología, como el ecógrafo y el equipamiento para oftalmología. También hay una gran demanda y estamos dando cobertura a una importante cantidad de gente.

—¿Cómo están coordinando desde la Secretaría de Salud con el Hospital Provincial Nuestra Señora de Luján?

—La coordinación y el diálogo con el Hospital Provincial de Luján es diario y variado. Estamos en permanente contacto. Cuando una persona es trasladada desde el primer nivel de atención por una ambulancia de atención primaria hacia el hospital, sabemos qué médico la va a recibir y el tratamiento que le van a hacer. Después, una vez dada de alta, nos informan para que nosotros hagamos el seguimiento.

Esto no es solo para las personas que derivamos, sino también para las que salen de una cirugía y hay que hacerles un seguimiento un poco más estricto. Eso lo hacemos desde el primer nivel.

Tenemos conformado un nodo entre el primer y el segundo nivel, y ahí es donde nos comunicamos diariamente para hacer este tipo de derivaciones: tanto del primer nivel al hospital como del hospital hacia nosotros, para hacer el seguimiento en territorio por medicación, curaciones y otras causas.

—¿Cómo está funcionando el programa de castraciones de animales domésticos del municipio?

—Viene dando un crecimiento desde fines del año pasado. Estamos entre las 750 y las 800 castraciones mensuales, que era el objetivo que nos habíamos propuesto.

No solo lo hacemos en Zoonosis, sino que estamos descentralizando las castraciones y las hacemos en diferentes barrios, en sociedades de fomento, en alguna delegación o en algún club. Estamos yendo a los barrios y también lo estamos trabajando en conjunto con las protectoras y las personas que tienen animales en tránsito. Son quienes aportan una gran cantidad de turnos y les estamos dando respuesta. Estamos articulando muy bien. Hemos armado una mesa de discusión porque salió una ordenanza para armar el programa de castraciones. De acuerdo con las últimas reuniones, ven muy positivo lo que ha avanzado Sanidad Animal en estos últimos meses.

Publicado el viernes 23 de octubre de 2026