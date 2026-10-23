Luján recibirá un torneo de jiu-jitsu con 350 competidores

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Este domingo 25 de octubre se realizará la primera edición del Open Luján, un torneo de jiu-jitsu organizado por la Asociación Argentina de Jiu-Jitsu Brasileiro (AAJJB) junto a la academia Cobra Team Luján, en colaboración con la Municipalidad de Luján.

La competencia tendrá lugar en el Polideportivo de Luján y contará con la participación de más de 350 competidores provenientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias del país.

La jornada convocará también a familiares y acompañantes, en una propuesta que busca promover el deporte y recibir en la ciudad a deportistas de diferentes lugares.

La entrada será un alimento no perecedero y la invitación está abierta a toda la comunidad para disfrutar de esta primera edición del Open Luján.

Publicado el viernes 23 de octubre de 2026