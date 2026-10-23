Luján recibirá un torneo de jiu-jitsu con 350 competidores
Detalles.
Este domingo 25 de octubre se realizará la primera edición del Open Luján, un torneo de jiu-jitsu organizado por la Asociación Argentina de Jiu-Jitsu Brasileiro (AAJJB) junto a la academia Cobra Team Luján, en colaboración con la Municipalidad de Luján.
La competencia tendrá lugar en el Polideportivo de Luján y contará con la participación de más de 350 competidores provenientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias del país.
La jornada convocará también a familiares y acompañantes, en una propuesta que busca promover el deporte y recibir en la ciudad a deportistas de diferentes lugares.
La entrada será un alimento no perecedero y la invitación está abierta a toda la comunidad para disfrutar de esta primera edición del Open Luján.
Publicado el viernes 23 de octubre de 2026