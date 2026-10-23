Detienen en el barrio Santa Elena a un hombre prófugo por venta de drogas

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A partir de un llamado al 911, la Policía efectivizó la detención de un sujeto de 38 años sobre quien pesaba una orden de captura activa requerida por el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de Mercedes.

En el marco de las tareas preventivas y patrullajes permanentes articulados a través del Plan Luján Alerta 24, se realizó un procedimiento finalizado de manera satisfactoria en el barrio Santa Elena, permitiendo poner a disposición de la Justicia a un masculino que se encontraba prófugo.

El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Santa Rosalía y Santa Teresa. En dicha locación, tras activarse un alerta mediante un llamado al 911, personal del Comando de Patrullas se hizo presente para identificar a un sujeto en la vía pública.

Al volcar los datos filiatorios del individuo en el sistema informático de la Policía, se constató que sobre el identificado, Oscar R. G. de 38 años de edad, pesaba una Orden de Captura solicitada por la Justicia.

La medida restrictiva, con fecha de alta del 9 de abril de 2026, corresponde a la Causa caratulada «Incidente de ejecución – Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización», tramitada ante el Juzgado de Ejecución Penal N° 1 del Departamento Judicial de Mercedes.

La auxiliar del juzgado interviniente, avaló el procedimiento policial y dispuso la formal detención del imputado, junto al cumplimiento de los demás recaudos legales correspondientes para su posterior traslado a sede judicial.

Publicado el viernes 23 de octubre de 2026