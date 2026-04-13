Realizaron la primera Mesa de Trabajo del Servicio Local en Transdisciplina

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La Municipalidad informó que este miércoles, en el Salón Cultural del Complejo Museográfico Enrique Udaondo, se llevó a cabo la primera Mesa de Trabajo del Servicio Local en Transdiciplina, con el objetivo de profundizar la coordinación y optimizar los abordajes en situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

“Fue un encuentro muy positivo, con mucha participación e interés de todas las áreas que están comprometidas con la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ante un contexto social y económico que se complejiza, debemos actualizar las estrategias para garantizar la oportunidad y eficacia de las intervenciones”, señaló la Directora de Niñez y Adolescencia, Bárbara Corral.

Durante el encuentro se explicaron los alcances del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y se abrió un espacio de intercambio entre los distintos actores presentes con el propósito de fortalecer los canales de articulación.

Asimismo, se abordaron los desafíos que plantea la actual crisis económica y se definieron estrategias y ejes de intervención.

Participaron de la reunión el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror, la Subsecretaria de Integración Comunitaria y Urbana, Carolina Francia, la Directora de Abordaje Territorial y Asistencia Crítica, Gabriela Pedraza, la Directora de Géneros y Diversidad, Cecilia Gallo, el Director de Juventudes, Alfredo Teran, y la Inspectora Jefa Distrital, Mónica Costurie, entre otros.

También asistieron representantes del Servicio Zonal, Programa Qunitas, Dispositivo de Primera Escucha, Centro Interdisciplinario de Salud Integral, Atención Primaria de la Salud, Hospital Nuestra Señora de Luján, Protección Ciudadana, programa Luján Libre de Drogas y programa Entramados.

Publicado el lunes 13 de abril de 2026