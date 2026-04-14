Luján: Pérez Bianchi dirigió su primera práctica

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Este lunes, en el predio del Club Luján, se llevó adelante la presentación formal de Martín Pérez Bianchi, quien asumió oficialmente la conducción del plantelpensando en el compromiso del próximo sábado ante Lugano, en condición de local.

Durante el inicio de su primer entrenamiento al mando del equipo, dijeron presente el presidente de la institución, Federico Vanin, acompañado por miembros de la dirigencia, quienes se acercaron para darle la bienvenida al nuevo cuerpo técnico y respaldar el inicio de este ciclo.

“El Colo” Pérez Bianchi estará acompañado por Mauro Rubira como ayudante de campo, mientras que la preparación física quedará en manos de Leandro Maiza y Facundo Guerrieri. A su vez, Augusto Yovino se desempeñará como entrenador de arqueros, completando el grupo de trabajo.

Para el DT será su primera experiencia al frente del primer equipo, luego de haber integrado anteriormente el cuerpo técnico de Gerardo “Piri” Garate como asistente. En su recorrido reciente, dejó una buena imagen como entrenador de El Frontón, además de su paso como colaborador en Deportivo Armenio.

Identificado con el club, Pérez Bianchi supo ser un referente dentro del campo de juego, donde llevó la cinta de capitán durante varias temporadas. Ahora, afronta un nuevo desafío, esta vez desde el banco, con la ilusión de iniciar una etapa positiva que potencie al equipo para lograr el ansiado objetivo deportivo del Lujanero.

Publicado el lunes 13 de abril de 2026