Abrieron las preinscripciones 2027 a la FOBA
La Escuela de Arte «Pipo» Ferrari informó que hasta el próximo 28 de noviembre va a estar abierto el período de preinscripción online para la Formación Básica (FOBA) en Instrumento-Música Popular, correspondiente al ciclo lectivo 2027.
Una propuesta para arrancar en la música
Si querés iniciar o profundizar tu recorrido artístico, sabé que la propuesta académica abarca una amplia variedad de especialidades. No son necesarios conocimientos musicales previos para sumarte a esta movida.
Las orientaciones disponibles son las siguientes:
- Piano
- Guitarra
- Bandoneón
- Saxo
- Batería
- Bajo
- Violín
Cómo se organiza el plan de estudios
La Formación Básica para jóvenes y adultos se puede cursar desde los 14 años. La cursada se divide en tres niveles:
- FOBA I: Instrumento y Lenguaje musical.
- FOBA II: Instrumento, Lenguaje musical, Apreciación musical, Práctica de conjunto I y Práctica coral.
- FOBA III: Lenguaje musical, Instrumento, Práctica de conjunto, Instrumento armónico (piano o guitarra) y Apreciaciones del tango, folklore y jazz.
- Carpeta legajo color verde.
- Dos fotos carnet.
- Formulario de inscripción impreso y completo.
- Declaración jurada de salud (psicofísico).
- Fotocopia de DNI.
- Fotocopia de título secundario, certificado de título en trámite o de alumno regular.
- Certificado de nacimiento.
- Certificado de vacuna antitetánica.
Además, la FOBA admite exámenes niveladores y libres. Al completarla, te otorga los saberes necesarios para continuar la carrera de Profesor en música orientación instrumento en música popular, que se dicta en la misma institución.
Pasos para hacer la preinscripción
Para anotarte, tenés que completar de manera digital el formulario que vas a encontrar en el sitio web oficial de la institución dentro de las fechas estipuladas.
Una vez hecha la preinscripción, durante diciembre te van a informar las fechas para la inscripción presencial y así poder armar tu legajo. Acordate de llevar la siguiente documentación:
Si tenés dudas o necesitás más datos sobre los requisitos, comunicate por correo electrónico a pipoferrari.musica@gmail.com.