Abrieron las preinscripciones 2027 a la FOBA

Cultura y Educación

La Escuela de Arte «Pipo» Ferrari informó que hasta el próximo 28 de noviembre va a estar abierto el período de preinscripción online para la Formación Básica (FOBA) en Instrumento-Música Popular, correspondiente al ciclo lectivo 2027.

Una propuesta para arrancar en la música

Si querés iniciar o profundizar tu recorrido artístico, sabé que la propuesta académica abarca una amplia variedad de especialidades. No son necesarios conocimientos musicales previos para sumarte a esta movida.

Las orientaciones disponibles son las siguientes:

Piano

Guitarra

Bandoneón

Saxo

Batería

Bajo

Violín

Cómo se organiza el plan de estudios

La Formación Básica para jóvenes y adultos se puede cursar desde los 14 años. La cursada se divide en tres niveles: