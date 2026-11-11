En Luján León XIV pidió dejar atrás las divisiones y construir un futuro de amor

VISITA HISTÓRICA

En el inicio de la Santa Misa celebrada en la imponente Basílica de Nuestra Señora de Luján, el papa León XIV dejó un mensaje muy claro centrado en la reconciliación, la solidaridad y la esperanza, con una mención especial para las dificultades que bancan tantas familias argentinas todos los días.

Un recorrido por el paisaje y el dolor del país

El Santo Padre arrancó su reflexión destacando la diversidad geográfica y la belleza natural de la Argentina, desde las pampas y los ríos hasta los glaciares, el mar y los desiertos. En ese sentido, expresó que toda la tierra del fin del mundo, con su esplendor, canta la gloria del Señor. En medio de su mensaje, también hizo referencia a las situaciones de sufrimiento que atraviesan muchas personas, mencionando las enfermedades, la pobreza, la falta de laburo, la discriminación y las rupturas familiares.

El llamado a la reconciliación

«Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos muy difíciles», manifestó León XIV. Frente a esa realidad, el Papa convocó a promover procesos de perdón para superar las divisiones y abrir nuevos caminos. Para salir adelante juntos, insistió en generar un futuro nuevo donde sea el amor el que tenga la última palabra.

La masiva celebración se desarrolló ante miles de fieles que llegaron hasta la ciudad para participar de una jornada histórica. A pesar del contexto social complejo, la comunidad se congregó con fervor para escuchar las palabras del Sumo Pontífice.