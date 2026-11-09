Luján espera al Papa León XIV con distintas propuestas artísticas, culturales y religiosas

VISITA HISTÓRICA

En el marco de las actividades por la visita del Santo Padre, Luján vivirá dos jornadas especiales de encuentro, música y expresión cultural bajo el lema “Bajo un mismo manto”, con la participación de destacados artistas, músicos y ballets.

Martes 10 de noviembre: una vigilia a pura música

La vigilia comenzará a las 18 horas y se extenderá hasta la 1 de la madrugada del miércoles. La propuesta contará con dos escenarios, cuyas actividades se desarrollarán de manera alternada para ofrecer una programación artística continua durante la noche.

Los espacios estarán ubicados en:

Plaza Belgrano, sobre la calle Nuestra Señora de Luján (en la pastilla ubicada al finalizar la recova).

El Parque San Martín.

La grilla artística incluirá las presentaciones de Filocalia, Hermanos Menta, Daniel Poli, Ariel Glasser, Santi Tucumán, Los Chillados, Carafea, Los Campedrinos y la propuesta musical de Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, quienes participarán junto a su equipo.

Momentos destacados de la espera

Uno de los primeros momentos significativos será el ingreso de la Virgen Peregrina, que recorrerá el corredor central de la plaza evocando la historia de la Virgen de Luján y la figura del Negro Manuel.

La vigilia tendrá un momento dedicado especialmente a los jóvenes, acompañando mediante una transmisión en vivo el encuentro del papa León XIV con ellos en la Ciudad de Buenos Aires.

También se proyectarán distintas producciones audiovisuales que recuperarán la diversidad de los santuarios marianos y las expresiones de religiosidad popular de todo el país, poniendo en valor las raíces culturales y espirituales de nuestro pueblo.

Otro de los gestos será la celebración de la luz y la Palabra. En un clima de recogimiento, un camino de antorchas atravesará la plaza, mientras la luz se extenderá entre los peregrinos.

La vigilia continuará con un momento de adoración al Santísimo Sacramento y, durante la madrugada, habrá espacios de silencio, descanso, oración y reconciliación, hasta el comienzo de las actividades de la mañana.

Miércoles 11 de noviembre: la previa de la Santa Misa

A partir de las 6 y hasta las 9:30 horas, tendrá lugar la previa de la Santa Misa, en la que se esperará la llegada del Santo Padre.

Las actividades se concentrarán en la plaza de la Basílica y en el escenario ubicado a un costado de ella, con una programación que incluirá la participación del Ballet Sumampa y la presentación musical de Luciano Pereyra.

También se transmitirá en vivo la visita del papa León XIV a la cárcel de Devoto. La mañana también incluirá conexiones con santuarios marianos de distintas regiones del país, haciendo presente a toda la Argentina en esta celebración.

Además, durante esta jornada habrá distintos momentos de animación, música y testimonios de personas y comunidades que llevan adelante acciones de caridad, poniendo en valor el compromiso solidario y el trabajo cotidiano por quienes más lo necesitan.

Por su parte, el Coro Municipal de Luján de Cámara “Ernesto Storani” será parte de la celebración litúrgica y tendrá a su cargo la interpretación musical durante la Santa Misa, acompañando uno de los momentos centrales de la jornada.

Otro de los momentos más significativos de la mañana será el descenso de la imagen original de la Virgen de Luján desde el altar mayor de la Basílica, donde se celebrará la misa. María, que habrá recibido y acompañado a los peregrinos durante toda la noche, estará presente en el encuentro con el Papa y en la celebración eucarística.

De esta manera, Luján se prepara para vivir dos jornadas de encuentro y celebración, con propuestas artísticas, culturales y religiosas que acompañarán a miles de personas en un acontecimiento histórico para la ciudad y el país.