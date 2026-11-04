Kicillof presentó en Luján el operativo por la visita del Papa

ACTUALIDAD BONAERENSE

El gobernador bonaerense Axel Kicillof encabezó este miércoles una conferencia de prensa en el Museo de Bellas Artes de Luján, donde presentó el operativo que desplegará la Provincia para la visita histórica del papa León XIV a Luján y Claypole.

Del encuentro participaron también el intendente Leonardo Boto, el arzobispo de Mercedes-Luján Jorge Eduardo Scheinig, el ministro de Seguridad Javier Alonso y otros funcionarios provinciales y municipales que acompañaron los anuncios oficiales.

Detalles del despliegue oficial

Durante la presentación, Kicillof expresó su emoción y destacó el profundo significado espiritual y social que tendrá la llegada del Sumo Pontífice. El mandatario remarcó que la visita papal es una oportunidad única para reflexionar sobre la solidaridad y la justicia social en todo el territorio.

Por su parte, el Ejecutivo provincial diagramó un esquema masivo de asistencia que movilizará recursos sin precedentes para resguardar a los peregrinos durante las distintas actividades previstas en la agenda oficial.

Un operativo sanitario y de seguridad sin precedentes

En materia de salud, el dispositivo contará con más de 1.200 trabajadores, 45 ambulancias, 8 unidades sanitarias móviles, 12 puestos médicos complejos, 8 hospitales de referencia, 4 hospitales de campaña y 2 helicópteros sanitarios.

Además, el área de seguridad dispondrá de 12.000 efectivos policiales con apoyo aéreo y terrestre. Desde la organización informaron que el operativo movilizará miles de servidores entre voluntarios, bomberos y personal médico para garantizar el orden.

Más de 10.000 voluntarios acreditados.

51 postas de cuidado distribuidas estratégicamente.

30 carpas eucarísticas y pantallas gigantes.

Desde una mirada independiente, las autoridades locales valoraron el trabajo coordinado entre las distintas áreas de gobierno para recibir a los visitantes, mientras que el arzobispo Scheinig convocó a la comunidad a vivir la jornada en paz y unidad. Si querés chequear más detalles o conocer las recomendaciones oficiales, fijate en el sitio web oficial para organizar tu recorrido.

Por último, recordá que la participación ciudadana será clave para que todo se desarrolle con normalidad y sin inconvenientes en las calles.