Novedades en Luján: lanzan un programa de compostaje institucional

GESTIÓN AMBIENTAL

En el marco del Plan Luján Limpio, la Municipalidad de Luján informó que puso en marcha un Programa de Compostaje Institucional que propone acompañar a los espacios comunitarios de todo el partido en la separación y el tratamiento de sus restos orgánicos vegetales.

El propósito principal es bajar la cantidad de basura que llega al sistema de recolección y disposición final con una herramienta sencilla, económica y educativa. La propuesta busca que las organizaciones logren gestionar in situ los residuos orgánicos que generan, con el respaldo y la capacitación del equipo técnico de la Dirección de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

¿Cómo sumarse a la iniciativa?

Si formás parte de alguna entidad que tenga ganas de sumarse, podés anotarte de manera muy fácil completando un breve formulario online. Una vez que mandes la solicitud, vas a recibir el asesoramiento necesario y el equipamiento correspondiente.

¿Qué incluye el kit inicial?

Compostera plástica de dos o tres módulos.

Material estructurante y un removedor de mano.

Guía de Compostaje Institucional para consulta del personal.

Cartelería y señalética para identificar el sector.

Capacitaciones y acompañamiento presencial y virtual.

La Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) demuestra que el manejo de la basura no es solo una cuestión ambiental, sino también sanitaria, social y económica que exige un abordaje integral. Por eso, hacé hincapié en la separación en origen y en la participación activa de la comunidad.

Con este nuevo programa municipal se le da un tratamiento directo a la Fracción Orgánica de Residuos Sólidos Urbanos (FORSU), un componente que representa la mitad de los residuos que descartamos todos los días.

Para anotarte y arrancar con el programa, completá el siguiente formulario de inscripción.