El Trinidad Guevara presenta su programación de noviembre

Cultura y Espectáculos

Se dio a conocer la cartelera que reúne música, teatro, danza y comedia para este mes en el Teatro Municipal Trinidad Guevara, con una variada propuesta de artistas y elencos locales.

Durante las próximas semanas vas a tener espectáculos de stand up, recitales, muestras de baile y propuestas teatrales para todos los gustos. Pasá a revisar la agenda completa para no perderte nada.

Grilla de espectáculos para noviembre

Acá tenés el detalle de todo lo que se viene:

Viernes 6 – 21 horas: Muestra anual 2026 – The Best Gym. The Best Gym Luján presenta su muestra anual de baile con alumnos de distintas edades. Entradas: desde $15.000.

Muestra anual 2026 – The Best Gym. The Best Gym Luján presenta su muestra anual de baile con alumnos de distintas edades. Entradas: desde $15.000. Jueves 12 – 20.30 horas: “Luces de Arabia”. La Escuela de Danzas Árabes de Cristina Farah y su Ballet Sultanas presentan un show que también incluye hip hop y reggaetón. Entradas: desde $20.000.

“Luces de Arabia”. La Escuela de Danzas Árabes de Cristina Farah y su Ballet Sultanas presentan un show que también incluye hip hop y reggaetón. Entradas: desde $20.000. Viernes 13 – 21 horas: “Mina bien en un cumple” – Hermana Beba. El espectáculo de stand up con el que el personaje se despide de los escenarios. Entradas: desde $38.000.

“Mina bien en un cumple” – Hermana Beba. El espectáculo de stand up con el que el personaje se despide de los escenarios. Entradas: desde $38.000. Sábado 14 – 21 horas: “Haciendo historia”. Gerardo Viola presenta una propuesta musical para disfrutar en vivo. Entradas: $10.000 (solo boletería presencial).

“Haciendo historia”. Gerardo Viola presenta una propuesta musical para disfrutar en vivo. Entradas: $10.000 (solo boletería presencial). Domingo 15 – 20.30 horas: “Vientos de danza”. El Ballet Municipal de Folklore Mabel Luján y el Elenco Municipal de Tango Guillermo Pagani presentan su muestra anual con invitados especiales. Entradas: desde $12.000.

“Vientos de danza”. El Ballet Municipal de Folklore Mabel Luján y el Elenco Municipal de Tango Guillermo Pagani presentan su muestra anual con invitados especiales. Entradas: desde $12.000. Sábado 21 – 20.30 horas: “Dancing Queen”. ZumbaconSil y Equis Luján proponen un recorrido por diferentes estilos a través de la danza. Entradas: desde $15.000.

“Dancing Queen”. ZumbaconSil y Equis Luján proponen un recorrido por diferentes estilos a través de la danza. Entradas: desde $15.000. Domingo 22 – 18 y 20.30 horas: “Voltaje”. Una propuesta de danza a cargo de Juliana Heiras. Entradas: $20.000.

“Voltaje”. Una propuesta de danza a cargo de Juliana Heiras. Entradas: $20.000. Martes 24 – 20.30 horas: “El casamiento de Nicolai Gogol”. El taller de radioteatro presenta una muestra basada en la obra de Nicolái Gógol. Entradas: $5.000.

“El casamiento de Nicolai Gogol”. El taller de radioteatro presenta una muestra basada en la obra de Nicolái Gógol. Entradas: $5.000. Jueves 26 – 18.30 y 20.30 horas: “Nueva era”. El estudio OSIRIS presenta una propuesta sobre la transformación y los nuevos caminos. Entradas: desde $18.000.

“Nueva era”. El estudio OSIRIS presenta una propuesta sobre la transformación y los nuevos caminos. Entradas: desde $18.000. Viernes 27 – 20 horas: Muestra del seminario municipal de teatro. El seminario Roberto Castro muestra su trabajo. Entrada gratuita.

Muestra del seminario municipal de teatro. El seminario Roberto Castro muestra su trabajo. Entrada gratuita. Sábado 28 – 19 horas: “Conexión”. Muestra anual de baile a cargo de Cuerpo & Alma. Entradas: desde $20.000.

“Conexión”. Muestra anual de baile a cargo de Cuerpo & Alma. Entradas: desde $20.000. Domingo 29 – 17.30 y 20 horas: “Cascanueces remix”. El Estudio Nadia Migale presenta un espectáculo inspirado en la Navidad con más de 60 bailarinas. Platea: $30.000 | Palco: $28.000 | Pullman: $25.000.

“Cascanueces remix”. El Estudio Nadia Migale presenta un espectáculo inspirado en la Navidad con más de 60 bailarinas. Platea: $30.000 | Palco: $28.000 | Pullman: $25.000. Lunes 30 – 18 horas: “Sueño de una noche de verano”. Muestra del taller municipal de teatro para personas con discapacidad, a cargo de Pablo Carrasco. Entrada gratuita.

“Sueño de una noche de verano”. Muestra del taller municipal de teatro para personas con discapacidad, a cargo de Pablo Carrasco. Entrada gratuita. Lunes 30 – 21 horas: “Nuestro cafecito”. Muestra del taller municipal de teatro para adultos mayores, a cargo de Manu Aime. Entrada gratuita.

Información útil sobre boletería y visitas

Si querés sacar tus localidades, fijate bien los horarios de atención antes de pasar por la sala:

Presencial: Martes a sábados de 14 a 21 horas. Lunes, domingos y feriados permanece cerrado, salvo dos horas antes de cada función. Las entradas gratuitas se retiran exclusivamente por boletería.

Martes a sábados de 14 a 21 horas. Lunes, domingos y feriados permanece cerrado, salvo dos horas antes de cada función. Las entradas gratuitas se retiran exclusivamente por boletería. Virtual: Podés conseguir tus tickets ingresando en la web oficial del teatro.

Además, las escuelas que lo deseen pueden solicitar visitas guiadas para conocer el detrás de escena y la historia del edificio. Para más información, comunicate al 420074.

Sobre la sala mayor de los lujanenses

Inaugurado el 22 de noviembre de 1980, el espacio lleva el nombre de “Trinidad Guevara” desde 1985 en homenaje a la recordada actriz rioplatense. Constituye un pilar fundamental para la cultura local gracias a sus más de 200 presentaciones anuales que convocan a miles de espectadores.