Luján avanza con los preparativos para recibir al papa

Actualidad religiosa

La ciudad de Luján se prepara para vivir una jornada histórica con la visita del papa León XIV, prevista para el miércoles 11 de noviembre. Mientras se ultiman los detalles de organización, avanzan los trabajos de montaje de las estructuras que formarán parte de la celebración frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján.

En las últimas horas se pudo observar el avance de una importante estructura montada frente al templo, donde un equipo de trabajadores continúa con las tareas para dejar preparado el espacio que recibirá al Sumo Pontífice y a los fieles que llegarán desde distintos puntos del país.

Cronograma y recorrido oficial

Según el cronograma previsto, León XIV llegará a Luján después de visitar el barrio porteño de Devoto y a las 10 de la mañana celebrará una misa frente a la Basílica.

Uno de los momentos centrales será su recorrido en el Papamóvil, que abarcará aproximadamente 2,9 kilómetros subirá en la rotonda del Walk, desde la zona de la Ruta 7 hasta el sector de la Basílica. A lo largo del trayecto se instalarán pantallas gigantes, equipos de sonido, puestos de hidratación y baños químicos para acompañar la llegada de los peregrinos.

Logística y operativo de tránsito

En cuanto a la logística, los estacionamientos habilitados estarán ubicados a unos cinco o seis kilómetros del centro de la ciudad, por lo que gran parte de los asistentes deberá completar el recorrido caminando. También se dispondrán colectivos especiales para personas mayores y con dificultades de movilidad.

Coordinación y expectativas

La organización del acontecimiento requiere un importante trabajo conjunto entre la Iglesia y las distintas áreas del Estado. Desde una mirada independiente, se remarca la relevancia de sostener canales de diálogo eficaces para garantizar que todo salga bien durante la jornada.

Luján se encamina así a recibir una visita de enorme trascendencia religiosa, con preparativos que avanzan en distintos sectores de la ciudad para una jornada que convocará a multitudes.