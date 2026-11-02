Un motociclista fue atropellado en el puente Mendoza y el otro vehículo se dio a la fuga

POLICIALES

Un accidente de tránsito se produjo este lunes por la tarde, alrededor de las 17, en el puente Mendoza, donde un motociclista resultó herido y debió ser trasladado al hospital por una ambulancia de los Bomberos Voluntarios.

Cómo fue el choque en el puente

Según los primeros datos recabados en el lugar, el conductor de una Yamaha Crypton 110 habría realizado una maniobra para esquivar a un peatón, momento en el que fue embestido desde atrás por otro rodado. Como consecuencia del violento impacto, el la persona cayó pesadamente sobre el asfalto.

Operativo de búsqueda y tránsito

De acuerdo con la información policial a la que pudimos acceder, el vehículo involucrado se dio a la fuga de inmediato sin asistirlo. Ante esta situación, la Policía busca el auto a través de las cámaras de seguridad para dar con el responsable.

Tareas de asistencia en la zona

En el lugar trabajaron los Bomberos Voluntarios y personal policial para asistir a la víctima. Además, se colocaron conos preventivos para ordenar la circulación vehicular. Por su parte, el tránsito estuvo parcialmente habilitado únicamente por la mano derecha en sentido de ingreso al centro de Luján, mientras el otro carril permanecía cortado.