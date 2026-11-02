Allanamiento y detención de un hombre por venta de drogas en Open Door

Policiales

En el marco de las tareas de seguridad habituales en la zona, se logró desarticular un punto de venta de drogas en la localidad de Open Door. La intervención quedó a cargo de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mercedes con asiento en Luján, a partir de una investigación originada por una denuncia anónima que alertó a los vecinos.

Investigación y seguimiento policial

Con ese dato inicial, durante el mes de septiembre, el personal policial llevó adelante tareas encubiertas y seguimientos exhaustivos. Estas labores permitieron certificar la actividad ilegal en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Alvarado y Santa Cruz, donde se constató la venta de estupefacientes de manera sistemática y teniendo como responsable principal a un hombre mayor de edad identificado como M. R.

El operativo y el secuestro

Con la orden judicial correspondiente emitida para avanzar en la causa, los efectivos irrumpieron en el domicilio durante la tarde del sábado 31 de octubre. En la inspección minuciosa del inmueble se incautaron elementos clave para la investigación:

58 envoltorios de nylon con cocaína fraccionada.

Dinero en efectivo producto de la comercialización.

Equipos de telefonía celular usados para coordinar las transacciones.

Situación procesal del imputado

Finalizadas las diligencias de rigor en el lugar, la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 especializada en estupefacientes avaló las actuaciones y dispuso la inmediata aprehensión del sospechoso. La Justicia investiga posibles conexiones con otros puntos de venta en la región.

De esta manera, el individuo quedó a disposición del órgano judicial interviniente bajo la imputación de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, mientras continúan las diligencias investigativas para esclarecer por completo el circuito delictivo.