Luján se prepara para la llegada del Papa León XIV

Visita papal histórica

En el marco de la histórica visita apostólica por la Argentina, que se desarrollará del 8 al 11 de noviembre en Buenos Aires, Luján y Córdoba, nuestra ciudad ya palpita los últimos detalles para la celebración de una misa multitudinaria que marcará el cierre de su paso por el país. Voceros locales informaron que los preparativos avanzan a todo ritmo en las calles.

Los detalles de la ceremonia central

La Santa Misa tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre a las 10 horas en la Plaza Belgrano, justo frente a la imponente Basílica de Luján. Previo a la ceremonia, el Santo Padre realizará un recorrido en el Papamóvil a lo largo de la Avenida Nuestra Señora de Luján, partiendo desde la rotonda de acceso hasta llegar a la plaza principal.

Convocatoria y recomendaciones de movilidad

Debido a la magnitud del evento y al gran despliegue logístico y de seguridad previsto, se aconseja a los vecinos movilizarse a pie y peregrinar hasta el santuario para evitar demoras innecesarias.

La circulación vehicular y el transporte público tendrán restricciones escalonadas durante los días previos. Caminar será la opción más fluida, ágil y de profundo sentido espiritual para participar de esta gran fiesta comunitaria. Además, el tren se presenta como otra excelente alternativa para llegar hasta Luján, ya que las líneas Sarmiento y San Martín aumentarán su frecuencia operativa al máximo.

Cronograma de feriados

Lunes 9 de noviembre: Feriado Nacional en todo el país.

Feriado Nacional en todo el país. Martes 10 de noviembre: Asueto administrativo nacional, provincial y municipal, además de feriado nacional en la Ciudad de Buenos Aires.

Asueto administrativo nacional, provincial y municipal, además de feriado nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Miércoles 11 de noviembre: Feriado en todo el territorio bonaerense.

Cronograma de operativos y cortes de tránsito

Para que estés al tanto de todo, la organización dio a conocer las fechas clave del operativo de logística, vallados y ordenamiento urbano:

Montaje de estructuras: Los trabajos en la Plaza Belgrano comenzaron el lunes 26 de octubre, mientras que el armado sobre la Avenida Nuestra Señora de Luján arrancó el sábado 31. Terminal de ómnibus: Desde el miércoles 4 de noviembre a las 0 horas, tanto la terminal como las paradas de taxis se trasladan a la intersección de calles Carlos Pellegrini y Humberto. El martes 10, la operatoria se mudará provisoriamente a la Universidad de Luján. Cortes en la Zona de Influencia: Desde el lunes 9 a las 0 horas se implementarán restricciones en Mariano Moreno (de Dr. Real a Ituzaingó), Dr. Real (de 9 de Julio a Mariano Moreno), Ituzaingó (de Mariano Moreno a 9 de Julio) y 9 de Julio (de Dr. Real a Ituzaingó). Cierres en Zona 0: El sábado 7 a las 0 horas se cerrará el Acceso Tótem desde la Autovía 7. El domingo 8 a las 22 horas se hará el despeje vehicular y el lunes 9 se concretará el cierre total, trasladando las misas habituales de la Basílica al Parque San Martín.

Restricciones de estacionamiento y puentes

A partir del lunes 9 de noviembre a las 0 horas estará prohibido estacionar en la Avenida Fernández Beschtedt (desde Autovía 7 hasta Carlos Pellegrini). La medida se extenderá el martes 10 a las calles Lavalle, San Martín, Bartolomé Mitre, Gral. Las Heras e Ituzaingó.

En cuanto a los cruces sobre el río, el Puente Mendoza habilitará solo el paso peatonal, mientras que los puentes Gogna y Mitre permanecerán cerrados de forma total. Los puentes Muñiz y de las Tropas funcionarán con total normalidad.

Salud y comercios locales

El Hospital Nuestra Señora de Luján funcionará únicamente por Guardia desde el lunes 9, y las cirugías programadas se suspenderán a partir del jueves 5. Por su parte, la Clínica Güemes mantendrá su atención habitual.

Por otro lado, se habilitarán espacios exclusivos para feriantes y emprendedores locales. Si querés conseguir un lugar para vender tus productos, mandá un correo a economiapopularlujan@gmail.com o llamá al 2323-447357.

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