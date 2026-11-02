Programa Entramados: realizaron un encuentro con autoridades educativas

POLÍTICAS EDUCATIVAS Y JUVENILES

Este miércoles, en el Salón Cultural del Complejo Museográfico Enrique Udaondo, se llevó a cabo el cuarto encuentro de la Mesa Multiagencial del Programa Entramados, un espacio de diálogo y articulación interinstitucional pensado para el abordaje integral de adolescentes. Desde la Municipalidad de Luján informaron sobre esta nueva jornada de trabajo que reunió a diversos actores clave de la comunidad.

Debates sobre el nuevo régimen penal juvenil

Con la mira puesta en el ámbito educativo, la reunión contó con la presencia de directores y directoras de escuelas secundarias tanto públicas como privadas del distrito. El objetivo principal fue analizar los alcances de la normativa que reduce la edad de imputabilidad, un tema que genera profunda preocupación en el cuerpo docente y en las comunidades educativas de la zona.

En este sentido, se charló largo y tendido sobre los riesgos evidentes de judicializar los conflictos escolares. Muchas veces se trasladan al sistema judicial situaciones de convivencia o faltas menores —tales como lesiones leves, daños, amenazas o riñas— que históricamente se resolvían de manera pedagógica y comunitaria dentro de los establecimientos educativos.

Herramientas pedagógicas y participación escolar

Por tal motivo, se enfatizó la necesidad de seguir profundizando la articulación entre el Estado, los municipios, las familias y las instituciones para prevenir el delito y acompañar de cerca a los jóvenes. Asimismo, se subrayó que los problemas cotidianos deben resolverse con herramientas pedagógicas, implementando talleres y contenidos específicos dentro de las aulas.

Sobre este último punto, el equipo técnico del programa viene desplegando una serie de talleres informativos destinados exclusivamente a los estudiantes. Estas actividades ya pasaron por las siguientes instituciones:

Escuela Secundaria N° 17

Colegio Los Tilos

Colegio San Luis Gonzaga

Centro Educativo Rural

Hasta el momento, estas propuestas alcanzaron a unos 450 alumnos. Si querés coordinar un nuevo encuentro, fijate que podés ponete en contacto llamando al teléfono 2323 15343005 o escribiendo al correo electrónico iptalujan@gmail.com.

Autoridades presentes en la jornada

De la actividad participaron figuras destacadas como el Juez a cargo del Juzgado de Garantías del Joven del Departamento Judicial Mercedes, Marcelo Giacoia; el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror; la Directora de Niñez y Adolescencia, Bárbara Corral; y la asesora de la Subsecretaría de Educación de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, Gabriela Tolosa. También dijeron presente la Inspectora Jefa de la Región Educativa 10, Gabriela Valverde; la Inspectora Jefa Distrital, Mónica Costurie; y la Inspectora Regional de DIEGEP, Alejandra Gutiérrez.