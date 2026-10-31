Una adolescente resultó herida tras un choque entre una Duster y una moto en Luján

Seguridad Vial

Un nuevo choque sacudió la tranquilidad de este sábado, cerca de las 19, en la esquina de Almirante Brown e Italia. Por motivos que todavía se investigan, una Renault Duster —en la que viajaba una pareja de mayores que resultó ilesa— impactó contra una motocicleta que manejaba una chica de 16 años.

El operativo y la asistencia médica

De acuerdo con los datos que pudimos averiguar en el lugar, la joven circulaba con casco puesto al momento del golpe. A raíz del violento impacto, la menor sufrió heridas cortantes que exigieron puntos de sutura y una fuerte lesión en una de sus muñecas.

Traslado y reclamos vecinales

Ante la gravedad de la situación, la adolescente fue trasladada de urgencia hacia el Hospital Zonal para que la atiendan como corresponde. En el lugar del hecho trabajaron de forma conjunta:

Bomberos Voluntarios

Personal policial

Agentes de Guardia Urbana

Como pasa siempre en estos casos, los vecinos de la cuadra recordaron que el tránsito es peligroso en esa esquina.