Flandria se despidió de su gente con un empate ante Armenio

Fútbol argentino - Primera B

Flandria igualó 1 a 1 frente a Deportivo Armenio en el estadio Carlos V de Jáuregui, en un encuentro correspondiente a la fecha 42 del campeonato de Primera B. Más allá de lo que hizo la Municipalidad de Luján con el apoyo al deporte local, el foco estuvo puesto exclusivamente en lo que pasó dentro de la cancha.

Un arranque complicado para el Canario

El equipo local arrancó en desventaja desde temprano, ya que Juan Brandán abrió el marcador para la visita a los 4 minutos del primer tiempo. A partir de ese momento, el trámite se puso cuesta arriba para el conjunto de Jáuregui, que intentó por todos los medios dar vuelta la historia frente a su hinchada.

Agonía y desahogo en el cierre

Cuando parecía que Armenio se quedaba con los tres puntos, Alexis Casal apareció sobre el final, a los 45 minutos del complemento, para estampar la igualdad agónica. Con ese grito logró provocar el delirio popular en las tribunas del estadio.

De esta manera, el Canario cerró el campeonato frente a su gente y en su propia casa, después de haber conseguido la fecha pasada el gran objetivo de mantener la categoría sin sobresaltos.