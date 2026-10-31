Flandria se despide con su gente de este año 2026

Fútbol argentino - Primera B Metropolitana

Flandria disputará este sábado desde las 15 el último partido de la temporada 2026. El Canario recibirá a Deportivo Armenio en el estadio Carlos V, en Jáuregui, en lo que será su despedida del año ante su público.

Un cierre de torneo con alivio

Luego de conseguir una victoria clave en la fecha pasada, el conjunto de Jáuregui se salvó del descenso y continuará una temporada más en la Primera B Metropolitana sin sobresaltos.

El último baile en el Carlos V

Con la tranquilidad de haber cumplido el objetivo principal, Flandria buscará cerrar el campeonato de la mejor manera. Para eso, el plantel va por el triunfo para regalarle una alegría a sus hinchas y cerrar el año ganando en el estadio Carlos V de la mejor forma posible.