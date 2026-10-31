Luján celebrará el campeonato y el histórico ascenso con una gran fiesta popular
El Club Luján y los vecinos organizan un festejo abierto a toda la comunidad para celebrar el título obtenido por el Lujanero y su regreso a la tercera categoría del fútbol argentino. La cita es este sábado 31 de octubre, desde las 18 horas, en San José y el Río, frente a la aerosilla.
Una campaña inolvidable para el Lujanero
Después de una temporada que quedará en la memoria de todos, coronada con la consagración en el campeonato de Primera C de AFA y el salto de categoría, la ciudad se prepara para vivir una gran celebración popular.
Esta movida impulsada por la institución busca compartir una jornada especial para homenajear a los futbolistas, al cuerpo técnico y a cada hincha que empujó desde la tribuna para alcanzar semejante logro deportivo.
Cronograma y detalles del festejo
La fiesta se realizará a partir de las 18 horas en el predio ubicado en San José y el Río, frente a la aerosilla. La propuesta incluirá:
- Música en vivo para bailar y cantar.
- Patio de comidas con varias opciones.
- Sorpresas y actividades para toda la familia.
La convocatoria apunta a reunir a los hinchas en un mismo espacio para celebrar no solamente el campeonato, sino también el camino recorrido y el esfuerzo colectivo que coronó este objetivo tan esperado por el pueblo lujanero.
Desde las redes sociales ya circulan mensajes para que te acerques con tus camisetas, banderas, gorros y todos los distintivos rojos y blancos, porque hay que teñir la tarde de los colores del club.
El ascenso es de todos y Luján lo festeja unido.
Foto: Prensa Club Luján