Luján celebrará el campeonato y el histórico ascenso con una gran fiesta popular

Fútbol argentino - Ascenso

El Club Luján y los vecinos organizan un festejo abierto a toda la comunidad para celebrar el título obtenido por el Lujanero y su regreso a la tercera categoría del fútbol argentino. La cita es este sábado 31 de octubre, desde las 18 horas, en San José y el Río, frente a la aerosilla.

Una campaña inolvidable para el Lujanero

Después de una temporada que quedará en la memoria de todos, coronada con la consagración en el campeonato de Primera C de AFA y el salto de categoría, la ciudad se prepara para vivir una gran celebración popular.

Esta movida impulsada por la institución busca compartir una jornada especial para homenajear a los futbolistas, al cuerpo técnico y a cada hincha que empujó desde la tribuna para alcanzar semejante logro deportivo.

Cronograma y detalles del festejo

La fiesta se realizará a partir de las 18 horas en el predio ubicado en San José y el Río, frente a la aerosilla. La propuesta incluirá:

Música en vivo para bailar y cantar.

Patio de comidas con varias opciones.

Sorpresas y actividades para toda la familia.

La convocatoria apunta a reunir a los hinchas en un mismo espacio para celebrar no solamente el campeonato, sino también el camino recorrido y el esfuerzo colectivo que coronó este objetivo tan esperado por el pueblo lujanero.

Desde las redes sociales ya circulan mensajes para que te acerques con tus camisetas, banderas, gorros y todos los distintivos rojos y blancos, porque hay que teñir la tarde de los colores del club.

El ascenso es de todos y Luján lo festeja unido.

Foto: Prensa Club Luján