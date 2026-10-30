Cardón reinauguró su casona de Luján, frente a la plaza principal

Moda y tradición local

La reconocida marca nacional celebró la renovación integral de su local frente a la plaza principal de la ciudad, en un encuentro que reunió a clientes, amigos y vecinos. La noche contó con música en vivo y la bendición del rector de la Basílica de Luján, justo en la antesala de la visita papal.

Tradición y diseño en el corazón de la ciudad

Cardón, la tradicional firma de indumentaria y estilo de vida, reinauguró su local de Luján el pasado martes 27 de octubre con un evento especial para allegados y clientes. La velada estuvo amenizada con música en vivo y un clima muy cálido, en un espacio que respeta la arquitectura original de la casona mientras incorpora la estética renovada de la marca.

Un punto de encuentro con historia

Ubicado en una casona de época frente a la plaza Colón, en Mitre 499, el comercio fue intervenido a fondo. El resultado es un salón cuidado al detalle donde los materiales nobles dialogan con las colecciones locales, impulsadas por las propietarias y franquiciadas junto al fundador Gabo Nazar y sus socios, Marcelo Chalub y José Mutti.

El punto culmine de la noche llegó con la bendición del renovado espacio, encabezada por el padre Lucas García, rector de la Basílica local, quien le dedicó unas palabras afectuosas a la comunidad.

Un contexto histórico para la ciudad

Esta reapertura se da en un momento sumamente movilizante para los vecinos, ya que la ciudad se prepara para recibir al Papa León XIV. En ese marco, Gabo Nazar reflexionó sobre la importancia de este acontecimiento y confirmó que la marca le obsequiará un poncho al Sumo Pontífice, repitiendo el gesto que ya habían tenido con el Papa Francisco.

Con esta jugada comercial y estética, la firma reafirma su apuesta por una de las plazas más simbólicas del país. Si pasás por el centro, encontrás un espacio donde conviven la tradición y lo moderno.

Para más información, podés visitar su cuenta de Instagram @cardonlujan o comunicarte por WhatsApp al (11) 7036-3701.