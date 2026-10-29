Avanzan con la colocación de nuevas rampas de hormigón en el centro de Luján

INFRAESTRUCTURA URBANA

Desde la comuna informaron que, con la intención de adecuar los cruces peatonales y optimizar las condiciones de circulación bajo los criterios de accesibilidad universal, la gestión local lleva adelante la provisión y colocación de nuevas rampas premoldeadas de hormigón distribuidas en distintos puntos del distrito.

Los trabajos sobre la calle Mitre

En esta oportunidad, los operativos continúan con la instalación de estructuras premoldeadas sobre la calle Mitre, en el tramo comprendido entre Humberto y 9 de Julio, una zona de mucho movimiento diario donde los vecinos circulan permanentemente.

El paso a paso de la obra

Para llevar adelante estas tareas, las cuadrillas municipales realizan una serie de pasos técnicos que vos podés ver en cada esquina:

Demolición de la vereda existente y rebaje del cordón.

Amure de las rampas premoldeadas de hormigón.

Ejecución de terminaciones para una integración perfecta.

Demarcación vial con pintura amarilla de advertencia.

Estas intervenciones forman parte del plan de mejoramiento urbano que impulsa la administración local, con la meta de consolidar una ciudad más accesible, segura e inclusiva, favoreciendo la movilidad urbana de todos los vecinos que transitan a diario.

De este modo, se busca dar respuesta a los reclamos históricos sobre las barreras arquitectónicas, logrando así espacios públicos inclusivos para todos los habitantes del partido.