Realizaron la tercera edición de la Caminata por la Salud Mental

Salud comunitaria en Luján

Con una convocatoria masiva, más de 450 personas se sumaron este martes a la tercera edición de la caminata «Caminando Juntos», un evento impulsado de manera articulada entre la Comuna local y el Centro de Salud Mental San Juan de Dios en el marco del Día Mundial de la Salud Mental.

Durante la jornada, desde el Ejecutivo municipal remarcaron la relevancia de estos espacios de encuentro para trabajar junto a las instituciones a lo largo de todo el año, reafirmando el compromiso de fortalecer el acceso a la salud mental y garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

Un circuito pensado para el encuentro y la integración

La actividad convocó a familias, vecinos y diversas organizaciones sociales que recorrieron un circuito diagramado sobre la avenida Julio A. Roca, comprendida entre la avenida Fray Manuel de Torres y la ex Ruta Nacional N° 7. La premisa principal fue compartir una jornada recreativa al aire libre en un entorno de pura integración.

Además, en el predio del Centro de Salud Mental San Juan de Dios se montó una feria donde las distintas entidades expusieron sus proyectos y producciones, visibilizando el laburo cotidiano que realizan para potenciar la autonomía de las personas con discapacidad.

Participación institucional y cierre a puro festejo

El evento coronó sus actividades con la entrega de medallas a todos los participantes y un cierre musical que invitó al baile colectivo. Por su parte, desde la Dirección de Discapacidad señalaron que el objetivo central fue visibilizar los derechos vigentes y cuidar el bienestar psíquico de todos los vecinos.

Entre las múltiples organizaciones que dijeron presente en esta edición se destacaron las siguientes:

El Taller Protegido Municipal de Producción

La Fundación para el Servicio y Estudio de la Discapacidad Mental (FUSEDIM)

El Hospital y Comunidad Dr. Ramón Carrillo

Rumbos Hospital de Día

El Centro de Día María Generosa «Queca» Galán

El Programa de Rehabilitación y Externación Asistida (PREA) Dr. Domingo Cabred

El Taller Protegido San Juan XXIII

Una comunidad que apuesta fuerte por la inclusión

El evento reunió a vecinos y a distintas instituciones locales en un clima de alegría. Así quedó en claro que la comunidad de Luján sigue apostando fuerte por la inclusión, la empatía como motor social y la salud mental como un pilar fundamental para todos.