Cuatro aprehendidos tras un allanamiento en el barrio San Fermín

POLICIALES

Un operativo policial realizado este jueves 29 de octubre en el barrio San Fermín terminó con cuatro personas mayores de edad aprehendidas y el secuestro de cocaína, un arma de fuego, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

La investigación se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un menor de edad que había recibido un disparo en una de sus piernas. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que presentaba una herida en la pierna derecha y que se encontraba fuera de peligro.

Cómo avanzó la investigación en la zona

A partir de ese episodio, se llevaron adelante distintas tareas investigativas, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y relevamientos en la zona, que permitieron identificar un domicilio presuntamente vinculado al hecho y obtener una orden judicial de allanamiento.

Elementos incautados durante el procedimiento

Durante el procedimiento, con intervención de la UFI N.º 10, se secuestraron 99 envoltorios con clorhidrato de cocaína, con un peso total de 79 gramos. Además, los efectivos incautaron una pistola Bersa calibre 22 largo con numeración suprimida, un cargador con ocho municiones, un chaleco táctico, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Como resultado del operativo, cuatro adultos fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia. La causa contempla una investigación por presunta comercialización de estupefacientes, tenencia ilegal de arma de fuego y encubrimiento agravado, con intervención de las fiscalías correspondientes del Departamento Judicial Mercedes, mientras la Justicia investiga la venta de estupefacientes en el vecindario.