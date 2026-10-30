Ya están las fechas de la Campaña de Vacunación Antirrábica para noviembre

Salud animal y prevención en Luján

Se dieron a conocer las nuevas fechas de la campaña de vacunación antirrábica gratuita que se viene llevando a cabo en distintos barrios del partido de Luján durante este mes de noviembre.

Esta medida preventiva resulta fundamental porque la rabia es una enfermedad grave que puede poner en riesgo tanto la vida de tus animales como la de las personas. Desde los operativos territoriales independientes se busca garantizar el acceso a este recurso sanitario en cada localidad.

Cronograma de operativos

Las jornadas se van a desarrollar en el horario de 10 a 13. Prestá atención al siguiente detalle para saber cuándo nos toca:

Martes 3 de noviembre: Río Luján entre Padre Varela y Beláustegui, Pueblo Nuevo

Jueves 5 de noviembre: 33 Orientales y Samudio, barrio Los Gallitos

Jueves 12 de noviembre: Mayorano 812, barrio Parque Lasa

Martes 17 de noviembre: Martín Fierro y 529, barrio Americano

Jueves 19 de noviembre: Samudio 1944, barrio El Talar

Martes 24 de noviembre: Domingo H. Pérez y Ventura Acuña, barrio Universidad

Jueves 26 de noviembre: intersección de Osa Mayor y Las Estrellas, barrio Los Laureles

Recomendaciones para la asistencia

Para asistir sin inconvenientes, acordate de llevar los elementos de seguridad correspondientes: utilizá correa y bozal si tenés perros, o bien una bolsa de red o jaula de transporte si se trata de gatos y hurones.

Fijate bien antes de salir, ya que todas las fechas quedan sujetas a posibles modificaciones según las condiciones climáticas del día.

Estas acciones en los barrios demuestran que cuidar la salud animal es una prioridad para mejorar la convivencia y el bienestar de toda la comunidad lujanense.