Sigue el trabajo para completar la iluminación LED en barrios y localidades

INFRAESTRUCTURA URBANA

Mientras la gestión local avanza con la ampliación y renovación del alumbrado público en distintos puntos del distrito, se instalaron nuevas luminarias LED para optimizar la visibilidad y las condiciones de seguridad en los espacios públicos.

Detalles de las obras en marcha

Las tareas contemplan tanto la incorporación de luces en sectores donde todavía faltaba el servicio como el recambio de los viejos equipos de sodio. En cuanto a los corredores verdes, los trabajos se hicieron aparte con la colocación de luces LED cálidas.

Barrios y localidades alcanzados

Si te fijás en el mapa de las intervenciones recientes, vas a ver que los trabajos se realizaron en varios puntos clave:

Open Door – Luchetti: para cubrir faltantes y llegar al 100% de cobertura , se agregaron 38 luminarias.

, se agregaron 38 luminarias. Barrio Navarrini: se sumaron un total de 65 luminarias LED sobre postes existentes en zonas que estaban oscuras.

Barrio San Eduardo: la intervención abarcó un total de 37 luminarias LED.

Barrio Las Moras: la colocación fue por un total de 55 luminarias LED cálidas.

Villa Clotilde: los trabajos sumaron un total de 55 nuevas luminarias LED.

Esta incorporación de tecnología no es menor, ya que permite mejorar la circulación y acompañar de otra manera las distintas actividades cotidianas de la vecindad.