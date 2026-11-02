Se caminará juntos por la mejora en la educación universitaria

Reclamo universitario

La comunidad de la Universidad Nacional de Luján realizará este jueves 5 de noviembre una movilización por las calles de la ciudad para reclamar mayor financiamiento para las universidades públicas y una recomposición salarial para docentes y trabajadores no docentes.

La convocatoria está prevista para las 11, con salida desde la sede de la UNLu y destino en la histórica Plaza Belgrano. Bajo la consigna «Luján marcha por la Universidad Pública», la iniciativa invita a estudiantes, docentes, trabajadores y vecinos a sumarse a la jornada de protesta.

El trasfondo del conflicto presupuestario en las casas de estudio

La manifestación se enmarca en un conflicto que atraviesa a las Universidades nacionales de todo el país, en medio del reclamo persistente por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la actualización de los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones.

El pasado 15 de octubre se realizó la quinta Marcha Federal Universitaria, con movilizaciones masivas en distintos puntos del territorio nacional. Sin embargo, la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades mantiene en alerta a todo el sector educativo.

Principales motivos que impulsan la protesta

Uno de los principales puntos de preocupación es la caída de los sueldos en el sector. Al respecto, el deterioro salarial constante continúa afectando gravemente a quienes sostienen diariamente las actividades académicas y administrativas.

Además, las autoridades y agrupaciones estudiantiles advierten sobre las serias dificultades económicas para garantizar el normal funcionamiento de las casas de estudio, el desarrollo de investigaciones y las actividades de extensión a la comunidad.

En este escenario complejo, la movilización busca visibilizar la situación actual frente a la situación extremadamente compleja.

Defender la Universidad pública hoy es el objetivo principal de esta marcha que nos convoca a todos. La consigna de la convocatoria es clara y nos invita a reflexionar: «Caminemos juntos por la Educación».