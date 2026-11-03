Detuvieron a «La Marcia», señalada como jefa de una banda narco en Luján

POLICIALES

Una mujer conocida en Luján como «La Marcia» fue detenida el domingo 2 de noviembre en la localidad de Moreno, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.

Se trata de Marcia Daniela Giovanetone, quien tenía una orden de detención vigente desde marzo de este año, vinculada a una investigación por comercialización de estupefacientes.

Cómo fue el operativo de captura

Según el informe policial, la mujer fue interceptada por personal de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Morón cuando circulaba por la intersección de Julián Álvarez y Perito Francisco Pascasio Moreno, en el partido de Moreno.

La investigación también señala que registraba dos pedidos de captura activos de la Justicia ordinaria y que era la cabecilla de una organización dedicada a la venta de drogas.

Los puntos de venta en la ciudad

De acuerdo con las actuaciones, la banda habría contado con un búnker y distintos puntos de comercialización de estupefacientes en Luján, ubicados en los siguientes lugares:

Barrio Ameghino

Villa del Parque

Barrio Juan XXIII

La situación judicial

Mientras avanza la investigación para desarticular por completo la red delictiva, la causa quedó a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, que ahora deberá indagar a la sospechosa en las próximas horas.