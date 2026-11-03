Avanzan con obras de renovación y mejora en el Parque Ameghino

ESPACIOS PÚBLICOS

Mientras la administración local y la Provincia impulsan trabajos de renovación en el Parque Ameghino, uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad, vale la pena mirar de cerca cómo se transforma este histórico pulmón urbano para mejorar las instalaciones, ordenar el tránsito y generar nuevos sectores de disfrute.

Nuevos circuitos y mejor circulación

La intervención contempla una reorganización integral del movimiento interno. Mediante la delimitación de un circuito exclusivo para vehículos y otro para peatones, se busca ordenar el tránsito y facilitar el uso cotidiano del predio. En este sentido, repavimentan las calzadas existentes con una nueva capa de concreto asfáltico y construyen senderos peatonales de hormigón armado para garantizar mayor seguridad.

Detalles de la puesta en valor

Por otro lado, los trabajos incluyen la recuperación y ampliación de los espacios verdes destinados a la parquización, incorporando sectores de permanencia y nuevos desagües pluviales para optimizar el escurrimiento del agua de lluvia. La restauración del mobiliario urbano permite renovar los bancos existentes y ofrecer mejores condiciones para quienes visitan el lugar.

En definitiva, estas acciones apuntan a potenciar el valor recreativo y paisajístico del parque. Recuperar este espacio verde tradicional resulta fundamental para promover un lugar más accesible y agradable donde los vecinos puedan encontrarse y disfrutar al aire libre.