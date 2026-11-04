El lujanense Lucas Ritacco presidirá un Congreso Mundial en Buenos Aires

ORGULLO LOCAL

El médico ortopedista Lucas Ritacco, quien mantiene un estrecho vínculo con nuestra ciudad, fue designado presidente de CAOS International 2027, el principal congreso mundial dedicado a la cirugía ortopédica asistida por computadora, que por primera vez en sus 27 años de historia se realizará en Sudamérica.

El encuentro tendrá lugar del 16 al 19 de junio de 2027 en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, y reunirá a destacados especialistas de todo el planeta.

Innovación y tecnología de punta

Durante estas jornadas, se abordarán los principales avances en materia de salud y tecnología aplicada. Entre los ejes centrales del evento vas a encontrar:

Cirugía robótica

Navegación quirúrgica

Inteligencia artificial

Planificación e impresión 3D

Realidad aumentada

Un reconocimiento internacional

La elección de Buenos Aires como sede representa un gran reconocimiento regional al desarrollo tecnológico que impulsan los profesionales locales.

Ritacco cuenta con una trayectoria intachable y una conexión muy especial con Luján, el lugar que siempre elige para descansar los fines de semana.

«Que CAOS International llegue por primera vez a Sudamérica es un reconocimiento al trabajo que se viene haciendo», expresó el médico, destacando que es un honor enorme representar a nuestro país en semejante evento.

La edición 2027 contará con cuatro jornadas intensas de talleres y sesiones científicas. Si querés saber más, podés entrar a caos2027.org.