Las Postas de Salud continuarán funcionando durante noviembre

SALUD PÚBLICA

Desde el área comunal informaron que, con el firme propósito de acercar servicios sanitarios y garantizar una atención sin cargo a los vecinos, las Postas de Salud van a seguir operando en la Plaza Colón durante todo este mes.

Cronograma de atención en la Plaza Colón

Si necesitás hacerte algún control o completar los papeles, fijate bien en las fechas previstas para las recorridas y acercate a las postas sanitarias para aprovechar la atención médica:

Miércoles 4 de noviembre: Plaza Colón, de 10 a 13 horas.

Miércoles 18 de noviembre: Plaza Colón, de 10 a 13 horas.

Miércoles 25 de noviembre: Plaza Colón, de 10 a 13 horas.

Descentralización en los barrios

Asimismo, durante este período la asistencia sanitaria se trasladará a los merenderos y a los clubes de diversos puntos del distrito.

Pasá con tu DNI para que te apliquen la vacuna antigripal y los demás inmunizantes del calendario oficial, además de chequearte la presión y la glucemia de manera totalmente gratuita.