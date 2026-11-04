Una mujer resultó herida tras un choque entre un auto y una bicicleta en el barrio Lanusse

SEGURIDAD VIAL

Un nuevo accidente de tránsito se registró este miércoles en la intersección de las calles Constitución y Martínez, en el barrio Lanusse.

Por motivos que todavía se están investigando, un automóvil chocó contra una mujer que andaba en bicicleta. Como consecuencia del fuerte impacto, la ciclista sufrió golpes leves y recibió asistencia médica en el mismo lugar del hecho.

Operativo en la zona

El episodio pasó cerca de las 15 de este miércoles, generando preocupación entre los vecinos del barrio. Ante la emergencia trabajaron Bomberos, personal de Guardia Urbana y efectivos policiales para ordenar la circulación. Además, se armó un corte preventivo del tránsito para facilitar las tareas de asistencia.

Reclamos vecinales

Por otro lado, las partes acordaron resolver el choque en el mismo lugar, por lo que la policía se retiró una vez terminadas las primeras diligencias. Por su parte, los vecinos exigen mejor señalización vial debido a la reiteración de siniestros en esa esquina peligrosa.