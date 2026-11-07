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Sábado 7 de noviembre de 2026

Operativo especial en Luján

Ajustan el cronograma de recolección de basura por la llegada del Papa a Luján

Publicado: 7 de noviembre de 2026

Con motivo de la histórica visita apostólica del papa León XIV a Luján, las autoridades comunales informaron que el servicio de recolección de residuos va a presentar varias modificaciones entre los días domingo 8 y jueves 12 de noviembre. Estos cambios en el servicio responden directamente a los operativos de seguridad y a los cortes en la circulación de calles y rutas en todo el distrito.

Cronograma de servicios día por día

Si vivís en la zona, es clave que prestes atención a cómo se van a organizar los camiones durante la semana para evitar inconvenientes en tu cuadra:

  • Domingo 8: recolección normal.
  • Lunes 9: recolección normal en todos los recorridos.
  • Martes 10: se adelanta la recolección del turno diurno. El turno vespertino queda suspendido.
  • Miércoles 11: no habrá recolección. El turno vespertino recién ingresará a las 21 horas.
  • Jueves 12: se normaliza el servicio en los recorridos diarios y en aquellos que se realizan tres veces por semana.

Recomendaciones útiles

Para evitar acumulaciones en la vía pública, organizate con tiempo y sacá la basura únicamente en los horarios permitidos según el nuevo esquema. Ante cualquier duda o consulta, consultá la web oficial ingresando en servicios.lujan.gob.ar para tener toda la data de primera mano.

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