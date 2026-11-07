Ajustan el cronograma de recolección de basura por la llegada del Papa a Luján
Con motivo de la histórica visita apostólica del papa León XIV a Luján, las autoridades comunales informaron que el servicio de recolección de residuos va a presentar varias modificaciones entre los días domingo 8 y jueves 12 de noviembre. Estos cambios en el servicio responden directamente a los operativos de seguridad y a los cortes en la circulación de calles y rutas en todo el distrito.
Cronograma de servicios día por día
Si vivís en la zona, es clave que prestes atención a cómo se van a organizar los camiones durante la semana para evitar inconvenientes en tu cuadra:
- Domingo 8: recolección normal.
- Lunes 9: recolección normal en todos los recorridos.
- Martes 10: se adelanta la recolección del turno diurno. El turno vespertino queda suspendido.
- Miércoles 11: no habrá recolección. El turno vespertino recién ingresará a las 21 horas.
- Jueves 12: se normaliza el servicio en los recorridos diarios y en aquellos que se realizan tres veces por semana.
Recomendaciones útiles
Para evitar acumulaciones en la vía pública, organizate con tiempo y sacá la basura únicamente en los horarios permitidos según el nuevo esquema. Ante cualquier duda o consulta, consultá la web oficial ingresando en servicios.lujan.gob.ar para tener toda la data de primera mano.