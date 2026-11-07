Ajustan el cronograma de recolección de basura por la llegada del Papa a Luján

Operativo especial en Luján

Con motivo de la histórica visita apostólica del papa León XIV a Luján, las autoridades comunales informaron que el servicio de recolección de residuos va a presentar varias modificaciones entre los días domingo 8 y jueves 12 de noviembre. Estos cambios en el servicio responden directamente a los operativos de seguridad y a los cortes en la circulación de calles y rutas en todo el distrito.

Cronograma de servicios día por día

Si vivís en la zona, es clave que prestes atención a cómo se van a organizar los camiones durante la semana para evitar inconvenientes en tu cuadra:

Domingo 8: recolección normal.

recolección normal. Lunes 9: recolección normal en todos los recorridos.

recolección normal en todos los recorridos. Martes 10: se adelanta la recolección del turno diurno. El turno vespertino queda suspendido.

del turno diurno. El turno vespertino queda suspendido. Miércoles 11: no habrá recolección. El turno vespertino recién ingresará a las 21 horas.

no habrá recolección. El turno vespertino recién ingresará a las 21 horas. Jueves 12: se normaliza el servicio en los recorridos diarios y en aquellos que se realizan tres veces por semana.

Recomendaciones útiles

Para evitar acumulaciones en la vía pública, organizate con tiempo y sacá la basura únicamente en los horarios permitidos según el nuevo esquema. Ante cualquier duda o consulta, consultá la web oficial ingresando en servicios.lujan.gob.ar para tener toda la data de primera mano.