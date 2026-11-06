Un motociclista resultó herido tras un violento choque en la calle FM de Torres

SEGURIDAD VIAL

Un accidente de tránsito entre una camioneta y una motocicleta se registró este viernes por la tarde en la intersección de las calles FM de Torres y Kennedy, una esquina que ya viene acumulando varios incidentes viales según los vecinos de la zona.

Detalles del impacto

Por causas que todavía se tratan de establecer, colisionaron una camioneta Mercedes-Benz Sprinter 313 y una motocicleta Motomel DLX 110. El fuerte impacto sacudió la tranquilidad de la tarde y alertó a todos los que pasaban por el lugar.

Operativo de asistencia y traslado

Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor resultó herido y debió ser asistido de urgencia para ser trasladado al Hospital Zonal por una dotación de Bomberos Voluntarios, que estuvo a cargo de Mella, constatando que el motociclista sufrió múltiples traumatismos.

En el lugar del hecho también trabajó arduamente el personal policial del móvil 27787, a cargo de Candia, para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes mientras se esperaba el parte médico oficial sobre el estado de salud del herido, sabiendo que la esquina sigue siendo muy peligrosa.