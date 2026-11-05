Néstor Garnica se presentará en Torres con una gran noche de folclore

AGENDA CULTURAL

La localidad de Torres será escenario de una gran noche dedicada a la música y la cultura popular el próximo sábado 7 de noviembre. El reconocido violinista Néstor Garnica llegará a Dionisio Peñas para ofrecer un espectáculo imperdible que reunirá folclore, danza y artistas invitados.

Música de raíz y grandes invitados

La presentación comenzará a las 21 y tendrá como figura central a Garnica, uno de los músicos más destacados del folclore argentino. Su talento con el violín es reconocido en todo el país. La velada también contará con la participación de varios números artísticos locales que enriquecerán la propuesta cultural:

Ballet La Telesita

Cuatro de Copas

La Esencia

Información útil y reservas

El encuentro se realizará en Dionisio Peñas, ubicado en Capitán Hernández 791, en la localidad de Torres, partido de Luján. El evento convoca al público de toda la región para vivir una peña inolvidable. Si querés asegurar tu lugar, acordate de comunicarte con anticipación con los organizadores.

Para reservas y consultas, podés comunicarte con Nico al 11 5722-6789 o con Julián al 11 6198-3635. Pasate a disfrutar de la música en vivo y a compartir una excelente velada.