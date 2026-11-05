Zoonosis rescató un zorro silvestre en una zona urbana

Protección de la fauna

Días atrás, un equipo del Centro de Zoonosis dependiente de la Dirección de Bromatología y Sanidad Animal de la Municipalidad de Luján llevó adelante el rescate de un zorro silvestre que deambulaba por el barrio Las Retamas.

Procedimiento y reinserción del animal

Ante esta situación, el operativo se llevó a cabo conforme a las indicaciones impartidas por el área de Fauna Silvestre de la Provincia de Buenos Aires, priorizando en todo momento la preservación del ejemplar. El animal fue revisado minuciosamente por profesionales veterinarios para constatar su estado general.

Tras verificar que se encontraba en buenas condiciones, el zorro quedó bajo resguardo temporario hasta que se coordinó su posterior reinserción en un entorno natural adecuado junto con las autoridades provinciales.

Recomendaciones ante la aparición de fauna autóctona

Desde el área especializada recuerdan que en esta época del año suele incrementarse la presencia de animales silvestres en zonas urbanas. Por este motivo, si te cruzás con alguno, tené en cuenta lo siguiente:

No intentes acorralarlos, alimentarlos ni capturarlos por tu cuenta.

Mantené una distancia prudencial en todo momento para evitar accidentes.

en todo momento para evitar accidentes. Alejá a los chicos y a las mascotas.

Dá aviso a las autoridades correspondientes de inmediato.

De esta manera, se garantiza tanto la seguridad de los vecinos como la protección de la fauna autóctona. Si necesitás comunicarte con el Centro de Zoonosis, podés hacerlo por WhatsApp al 2323 – 517769 o bien llamando al teléfono fijo 2323 – 438646.

Ante la aparición de animales, recordá no manipularlos jamás por tus propios medios.