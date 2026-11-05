Alerta sanitaria por una leche en polvo falsificada que afecta a la región

Salud y Seguridad Alimentaria

En las últimas horas se dio a conocer una importante advertencia emitida por la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios (DIPA) del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. La notificación advierte acerca de la presunta falsificación y adulteración de una fórmula infantil en polvo, lo cual genera una gran preocupación porque representa un riesgo para la salud de los lactantes.

Cómo reconocer el producto falsificado

La empresa elaboradora identificó diferencias notorias en el rótulo entre el envase original y el adulterado. En este último se aprecian graves errores tipográficos en palabras clave, tales como “ADVENTENCIA”, “OELICO” y “APARENCIA”.

Por su parte, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) llevó a cabo diversos análisis de laboratorio sobre el alimento y detectó la presencia de Aflatoxina M1 en concentraciones que superan ampliamente los límites permitidos por la normativa vigente.

Datos clave del lote

Si tenés este producto en tu casa, prestá atención a las siguientes características:

Denominación: Fórmula láctea para lactantes en polvo de inicio, libre de gluten.

Nombre de fantasía: Sancor Bebé 1 Advanced (0 a 6 meses).

Lote: L: Y010 F-011207563 ELAB 10/01/26 VTO: 10/04/27.

Marca: SanCor.

RNE: 08-000019.

RNPA: 08-002519.

Recomendaciones para los consumidores y comercios

Ante este panorama, es fundamental que no compres ni consumas el artículo mencionado bajo ninguna circunstancia.

Asimismo, se les exige a los comerciantes locales que suspendan de manera inmediata la comercialización de este lote y den aviso urgente a las autoridades competentes. Desde una mirada independiente, vale señalar que podés comunicarte con la Dirección de Bromatología llamando al teléfono 420218, por WhatsApp al 2323517776, vía mail a bromatologialujan@gmail.com, o bien acercarte de forma presencial a su oficina ubicada en la esquina de José María Pérez y Champagnat, en el barrio Santa Elena de Luján.

Para chequear la notificación oficial y conocer más especificaciones sobre el caso, te invitamos a visitar el sitio web del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires.