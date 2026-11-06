Luján celebra el campeonato y el histórico ascenso con “La Fiesta de los Campeones”

Fútbol y pasión local

Luján invita a toda la comunidad a participar de “La Fiesta de los Campeones”, una jornada muy especial para celebrar la obtención del campeonato de la Primera C 2026 y el histórico ascenso a la Primera B Metropolitana.

El encuentro se va a realizar este sábado 7 de noviembre, desde las 17 horas, en el Estadio 1° de Abril, con entrada libre y gratuita para que nadie se quede afuera de los festejos.

Una tarde inolvidable para la familia lujanera

La celebración tendrá como escenario principal el campo de juego, donde se llevará adelante la presentación oficial de la copa obtenida el pasado 25 de octubre. En este marco, el plantel campeón completo dirá presente junto al cuerpo técnico, siendo los grandes protagonistas de una campaña que ya quedó en la historia.

Asimismo, durante la jornada se van a dar a conocer importantes anuncios vinculados al presente y al futuro institucional, consolidando el crecimiento del club en un año inolvidable.

Música, sorpresas y color popular

La propuesta artística contará con shows en vivo para todos los gustos:

La Píldora

Astro Rock

Los Restos de Buca (la banda del jugador Enzo Oviedo)

Peregrinos

Pablo Maldonado

Además, vas a poder disfrutar de un completo servicio de cantina y distintas sorpresas preparadas para vivir una verdadera fiesta popular. El club preparó una jornada única para agasajar a los hinchas y reconocer el esfuerzo de todo el año.

Desde la institución recalcan que se encuentra prohibido el ingreso con bebidas y/o alimentos, por lo que piden colaboración para que todo transcurra de la mejor manera.

Mirá lo que expresaron desde el club: “Una oportunidad para volver a encontrarnos, reconocer a los campeones y celebrar un sueño que se hizo realidad”.