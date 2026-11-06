Un motociclista resultó herido tras un fuerte choque en la esquina de Las Heras y Alem

POLICIALES Y TRÁNSITO

Un accidente de tránsito entre un automóvil y una motocicleta se registró este viernes en la intersección de las calles Las Heras y Alem.

Por causas que todavía se tratan de establecer, colisionaron un automóvil Vento, que era conducido por un hombre, y una motocicleta Corven de 110 cc, en la que circulaba un joven.

El operativo de asistencia y el traslado

Como consecuencia del fuerte impacto, el motociclista sufrió lesiones de consideración y necesitó atención médica inmediata antes de ser derivado al centro de salud local por una dotación de Bomberos Voluntarios.

Tareas periciales en la zona

Por su parte, la policía ordenó el tránsito mientras realizaba las pericias de rigor para determinar las responsabilidades exactas en el hecho.

En este marco, se siguen sumando cuestionamientos porque faltan controles viales efectivos en varias esquinas peligrosas de nuestra ciudad.