Accidente de madrugada en el barrio La Capilla

Siniestro vial en Luján

Un accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este domingo en la intersección de las calles Alsina y Vélez, en el barrio La Capilla.

El desarrollo del siniestro vial

Por causas que todavía se tratan de establecer, una motocicleta marca Keller 110, dominio A263KDE, en la que circulaba un hombre de apellido Rivas, protagonizó un fuerte choque en plena madrugada.

Operativo de asistencia y traslado

Como consecuencia directa del violento impacto, el motociclista resultó con varias heridas y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Zonal por una unidad de Bomberos Voluntarios.

En el lugar del hecho trabajaron diversas fuerzas de seguridad y prevención para ordenar el tránsito: