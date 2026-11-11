El Papa León XIV está en Luján para una jornada histórica

VISITA APOSTÓLICA

El Sumo Pontífice llegó a la ciudad para presidir una misa multitudinaria en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica, prevista para las diez de la mañana. Antes de la celebración, hizo un recorrido en el papamóvil por la avenida Nuestra Señora de Luján, donde tuvo la oportunidad de saludar a los miles de fieles que se acercaron para vivir este acontecimiento.

Una multitud que desborda las calles

La visita representa un momento histórico para Luján, que vuelve a convertirse en el centro de atención de la Argentina y de la comunidad católica, con una convocatoria imponente y un despliegue de seguridad riguroso que garantiza el orden de la celebración en todo el distrito.

Fe y esperanza en el Santuario

La presencia de León XIV en la ciudad, en el cierre de su visita apostólica al país, constituye una jornada de profunda emoción, fe y esperanza para miles de personas que eligieron acompañarlo en la casa de la Virgen para vivir una experiencia inolvidable junto a toda la comunidad.