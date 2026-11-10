Visita del Papa León XIV: ingresos y recomendaciones para acceder a la Santa Misa

La Misa de la Caridad, presidida por Su Santidad, se celebrará el miércoles 11 de noviembre a las 10 horas en la Basílica Nuestra Señora de Luján. El ingreso es libre y se debe acceder desde la rotonda Ana de Matos en Pellegrini y avenida Nuestra Sra de Luján



Las puertas se abren el martes a las 16 horas hasta la finalización de la misa.



Servicio ferroviario



La línea Sarmiento funcionará con su máxima capacidad operativa y una frecuencia de 11 minutos en el tramo Once-Moreno. El servicio continuará también con capacidad reforzada en el tramo Moreno-Luján, que contará además con un refuerzo de ómnibus de la empresa Atlántida.



Por su parte, la línea San Martín prestará servicios con un esquema de día hábil y frecuencias ampliadas, desde Retiro hasta la estación Cabred, ubicada en la localidad de Open Door, partido de Luján.



En relación con los servicios de media distancia, se establecerá un corredor específico de ingreso a la ciudad a través de las rutas nacionales y provinciales 5 y 47, con el propósito de facilitar el acceso de los pasajeros hasta el punto más cercano posible al lugar de la celebración.



Estacionamientos gratuitos

Autovía 7 (desde Ruta 6): corte en Ruta 6, con desvío hacia Open Door – Colonia Cabred (estacionamiento).

Ruta 6: corte en Open Door – Colonia Cabred (estacionamiento).

Autovía 7 (sentido Junín–Luján): corte en Cortínez (estacionamiento).

Ruta 192: corte en Open Door – Colonia Cabred (estacionamiento).

Vieja Ruta 7: corte en Ruta 6, con desvío hacia Open Door – Colonia Cabred (estacionamiento).

Ruta 34: corte en Ruta 6, con desvío hacia Open Door – Colonia Cabred (estacionamiento).

Ruta 47: corte en Ruta 5 (estacionamiento).

Ruta 5: corte en Jáuregui (estacionamiento)



Refuerzo del transporte local



La empresa local 11 de Junio participará del operativo con un refuerzo de los traslados internos durante el martes y el miércoles, conectando las localidades de Jáuregui, Open Door y Cortínez con la zona donde se desarrollará la misa.



Accesos

Hasta el martes, el ingreso a la ciudad por las distintas rutas y la Autovía 7 se realizará con normalidad. Después se irá indicando en cada acceso los desvíos correspondientes y los espacios para dejar los autos



Por otra parte, el miércoles 11, entre las 00 y las 14 horas, permanecerá cerrado al tránsito el tramo de la Autovía 7 (Acceso Oeste) comprendido entre General Paz y Luján, en ambas manos.



El Municipio solicita a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales, como la cuenta de Instagram @municipiodelujan y el sitio web lujan.gob.ar. Asimismo, recomienda prever los tiempos de desplazamiento y organizar los traslados con anticipación para participar de esta jornada de fe y encuentro.