León XIV pidió por la reconciliación de los argentinos en Luján

VISITA HISTÓRICA

El papa León XIV cerró su visita a la Argentina con una multitudinaria misa frente a la Basílica de Luján, donde convocó a los fieles a construir puentes de caridad y trabajar por la reconciliación, especialmente ante el sufrimiento de quienes atraviesan situaciones de pobreza y falta de trabajo.

El cierre de una gira histórica

Tras la celebración litúrgica, el Sumo Pontífice partió rumbo a Perú, coronando de esta manera una visita histórica al país que movilizó a miles de creyentes. Desde una mirada independiente, se pudo observar cómo la Municipalidad de Luján debió coordinar operativos especiales para recibir semejante caudal de gente.

El recuerdo al querido Francisco

A través de sus redes sociales, León XIV también recordó al papa Francisco y destacó el vínculo especial que mantenía con la histórica Virgen de Luján. Hoy, en la Casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido Papa Francisco, expresó en su cuenta oficial, un gesto que emocionó a los presentes en las inmediaciones del santuario.