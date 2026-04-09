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Zapatillas a precio promocional en el centro de Luján

60 mil pesos.



Publicado el miércoles 8 de abril de 2026

Una atractiva oferta de zapatillas se encuentra disponible en el comercio Pilchas ATR, donde los clientes pueden adquirir este producto por un valor de $60.000.

El local, ubicado sobre calle Colón 1137, entre Mitre y Las Heras, justo al lado de Remises Colón, presenta esta propuesta como una oportunidad destacada para quienes buscan calzado a un precio accesible en la zona céntrica de la ciudad.

Publicado el miércoles 8 de abril de 2026

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