Yupanqui y Luján se jugará con ambos públicos

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Los clubes Yupanqui y Luján protagonizarán el próximo lunes 12 de octubre una jornada histórica para la Primera C en territorio bonaerense. Desde las 15 horas, se enfrentarán en el estadio “República de Italia” de Sportivo Italiano, por la última fecha del torneo, en un encuentro que contará con público de ambas instituciones.

La posibilidad fue confirmada hoy luego de las gestiones realizadas por las dirigencias de ambos clubes, encabezadas por sus presidentes, Dante Majori, de Yupanqui, y Federico Vanin, de Luján.

El acuerdo fue posible a partir del trabajo articulado con la AFA, las autoridades de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y los municipios de Ezeiza y Luján, que acompañan la planificación de las condiciones necesarias para llevar adelante el operativo.

Según informaron, también fue clave la predisposición de Sportivo Italiano, que pondrá su cancha a disposición para recibir este encuentro y acompañar que el fútbol de ascenso vuelva a tener una jornada con público de ambas parcialidades.

La Primera C tendrá así un partido con presencia de visitantes después de 20 años, recuperando una modalidad que durante años fue parte de la identidad y la cultura del fútbol.

En un informe de redes sociales, desde Yupanqui y Luján destacaron el trabajo conjunto que permitió alcanzar el acuerdo y el compromiso asumido por todos los actores involucrados. En ese marco, remarcaron especialmente el acompañamiento y la predisposición del presidente de AFA, Claudio Tapia, para hacer posible este importante paso.

El encuentro tendrá además una trascendencia deportiva especial para el Lujanero. El equipo de Martín “El Colo” Pérez Bianchi llegará a la última fecha como protagonista de la pelea por el primer puesto y dependiendo de sí mismo para quedarse con el grupo y acceder a la final por el primer ascenso.

En las próximas horas se conocerán los detalles vinculados al operativo de seguridad, los accesos al estadio y la modalidad de venta de entradas para los simpatizantes de ambas instituciones.

Publicado el miércoles 7 de octubre de 2026