Siniestro vial en Luján

Un accidente de tránsito entre dos motocicletas se registró este lunes al mediodía sobre la avenida Constitución, en la intersección con Belgrano, en dirección a la Universidad Nacional de Luján. Ambos rodados circulaban en el mismo sentido cuando ocurrió el impacto.

¿Cómo fue la mecánica del choque?

Según las primeras informaciones recolectadas en la zona, una motocicleta roja habría intentado cruzar hacia la mano contraria para dirigirse a un comercio de venta de alimentos para mascotas. En ese momento, fue impactada desde atrás por una moto azul, por causas que todavía se tratan de establecer.

Operativo de asistencia y controles

Como consecuencia del fuerte impacto, tres personas resultaron heridas con lesiones de distinta consideración, ya que en los vehículos viajaban cuatro ocupantes en total. Si querés saber cómo actuaron las autoridades, fijate que en el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Guardia Urbana.

Los agentes municipales asistieron a los lesionados hasta la llegada de una dotación de los Bomberos Voluntarios. Además, se realizaron controles de alcoholemia a los dos conductores, los cuales arrojaron resultados negativos.